Ющенко у Франції сказав: пройшли ті часи

16:25, 05 жовтня 2007
Політика
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Президент зустрічався з Саркозі

Віктор ЮЩЕНКО, Ніколя САРКОЗІ та Білл КЛІНТОН. Фото AP
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Франція підтримуватиме європейські прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі у Парижі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

В.ЮЩЕНКО назвав оптимістичною дискусію між ним і Н.САРКОЗІ щодо європейських перспектив України.

«Я переконаний, що ми стоїмо на порозі дуже цікавих і важливих ініціатив, абсолютно оптимістичних з точки зору української перспективи, українських надій і українських рухів у напрямку діалогу з Євросоюзом», - підкреслив Президент.

Він також висловив думку, що Франція змінила свою позицію щодо перспектив членства України в Євросоюзі: «Пройшли ті часи».

Також В.ЮЩЕНКО розповів, що у ході зустрічі із Н.САРКОЗІ вони торкались питання внутрішньополітичної ситуації в Україні.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українським питанням сьогодні усі цікавляться і, безумовно, у Франції.

Після зустрічі з Президентом Франції В.ЮЩЕНКО повертається до Києва.

 

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