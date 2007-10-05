Ющенко у Франції сказав: пройшли ті часи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Франція підтримуватиме європейські прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі у Парижі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

В.ЮЩЕНКО назвав оптимістичною дискусію між ним і Н.САРКОЗІ щодо європейських перспектив України.

«Я переконаний, що ми стоїмо на порозі дуже цікавих і важливих ініціатив, абсолютно оптимістичних з точки зору української перспективи, українських надій і українських рухів у напрямку діалогу з Євросоюзом», - підкреслив Президент.

Він також висловив думку, що Франція змінила свою позицію щодо перспектив членства України в Євросоюзі: «Пройшли ті часи».

Також В.ЮЩЕНКО розповів, що у ході зустрічі із Н.САРКОЗІ вони торкались питання внутрішньополітичної ситуації в Україні.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українським питанням сьогодні усі цікавляться і, безумовно, у Франції.

Після зустрічі з Президентом Франції В.ЮЩЕНКО повертається до Києва.