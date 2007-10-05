Тимошенко нарешті опубликувала сирітську декларацію про доходи (фото)

За 2006 рік лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заробила 160 тис. 275 грн.

Фотокопія відповідної декларації про майно та доходи розміщена на “Українській правді”.

Відповідно до декларації саме зазначена сума становить її заробітну платню протягом 2006 року. Інших доходів Ю.ТИМОШЕНКО не мала.

Крім того, відповідно до документа Ю.ТИМОШЕНКО не володіє ніяким власним нерухомим майном, автомобілями, банківськими рахунками чи цінними паперами.

Декларація підписана Ю.ТИМОШЕНКО 16 квітня 2007 року.