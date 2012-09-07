Генсек Ради Європи у понеділок зустрінеться з Януковичем

13:07, 07 вересня 2012
Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд у понеділок, 10 вересня, відвідає Україну.

Торберн Ягланд

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В ході візиту Т.Ягланд планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, а також виступити на конференції щодо реалізації плану дій Ради Європи для України.

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