Генсек Ради Європи у понеділок зустрінеться з Януковичем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В ході візиту Т.Ягланд планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, а також виступити на конференції щодо реалізації плану дій Ради Європи для України.