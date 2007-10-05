КС припинив провадження у справі за поданням Ющенка

Ухвалою Конституційного Суду України припинено конституційне провадження у справі за конституційним поданням Президента України про вирішення питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України про призначення заступників міністра внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, таке рішення було прийнято 4 жовтня. Суддею-доповідачем у справі був Андрій СТРИЖАК.

Глава держави просив суд вирішити питання відповідності Основному Закону постанов уряду від 13 грудня 2006 року про призначення Василя ФАТХУТДІНОВА, Василя БОДНАРЯ, Віктора СУСЛОВА, Миколи ПЛЕХАНОВА, Василя МАРМАЗОВА, Миколи КУП’ЯНСЬКОГО та Михайла КОРНІЄНКА заступниками міністра внутрішніх справ України.

Крім того, КС припинив конституційне провадження у справі за поданням Президента України щодо конституційності постанов Кабміну від 10 січня 2007 року про призначення Сергія КОПИТОВА та Сергія ПОПКОВА заступниками міністра внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2006 р. Кабмін своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра внутрішніх справ з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію цих постанов уряду. Крім того, він звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету міністрів”.

19 грудня прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ назвав антиконституційним указ Президента про зупинення дії постанов уряду щодо призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.

Постановою від 10 січня 2007 уряд призначив ще двох заступників міністра внутрішніх справ - С.КОПИТОВА та С.ПОПКОВА.

12 січня 2007 р. Президент зупинив дію постанов уряду про призначення С.ПОПКОВА та С.КОПИТОВА заступниками міністра внутрішніх справ і оскаржив їх в Конституційному Суді.