Київські регіонали вважають, що у них вкрали 5 тисяч

Київське міське відділення Партії регіонів вимагає перерахунку голосів на низці ділянок у столиці.

Про це заявив керівник Київського відділення Партії регіонів Василь Горбаль, повідомляє Ліга з посиланням на прес-службу відділення.

"Це пов`язано з тим, що дані, що надійшли від окружних комісій, не збігаються з даними, що розміщені на сайті ЦВК, і тими даними, що є в нас", - пояснив він.

Згідно з підрахунком Партії регіонів, у Києві в неї "вкрали" до 5 тисяч голосів, і одночасно збільшили кількість "прихильників" БЮТ і "Нашої України - Народної самооборони" на 10-15 тисяч голосів.

Горбаль відзначив, що, з огляду на результати виборів, це істотні втручання в народне волевиявлення.

Разом з тим, він нагадав, що напередодні виборів його політсила неодноразово зверталася до СБУ з проханням втрутитися і запобігти фальсифікації в Києві:

"На наші звернення СБУ стабільно відповідала, що контроль над виборчим процесом не відноситься до компетенції служби".

"А тепер у ЗМІ з`являються їхні прес-релізи, що СБУ знайшла в тому чи іншому окрузі студента або ще когось, хто порушував виборче законодавство. Що це, як не свідчення того, що СБУ застосовувала у своїй діяльності подвійні стандарти?", - запитав політик.

Крім того, за його словами, у день виборів зареєстровано 82 порушення виборчого законодавства, більшість з яких зафіксовано під час підрахунку голосів.

"Також встановлені факти неправильного транспортування протоколів з дільничних виборчих комісій в окружні", - відзначив Горбаль.

"У 218 окрузі протоколи дільничних виборчих комісій перевозилися секретарями комісій у розпакованому вигляді. При цьому секретарі, порушуючи закон, мали при собі печатки", - уточнив він.

Разом з тим, Горбаль заявив, що на деяких дільницях люди рвали свої бюлетені, не знаходячи в списках прізвищ своїх родичів.

"Але, при підведенні підсумків голосування, кількість виданих бюлетенів і кількість бюлетенів, що взяли участь у голосуванні, збігалися", - додав він.

На думку "регіонала", "це свідчить якщо не про фальсифікації, то, принаймні, про неточності підрахунку голосів".

Українська правда