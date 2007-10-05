ЦВК ЗАВЕРШИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах у Верховну Раду України 30 вересня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, що взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.

Попередні результати виборів оприлюднив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.