ЦВК ЗАВЕРШИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ
19:30, 05 жовтня 2007Політика
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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах у Верховну Раду України 30 вересня 2007 року.
Як передає кореспондент УНІАН, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, що взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.
Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.
Попередні результати виборів оприлюднив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.
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