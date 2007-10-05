Шаповал: різниця у електронних та паперових даних вимірюється одиницями

Центральна виборча комісія продовжує приймати протоколи на паперових носіях у режимі засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні на брифінгу під час оприлюднення попередніх результатів виборів.

В.ШАПОВАЛ не зміг спрогнозувати кінцеву дату отримання всіх протоколів про підсумки голосування, як і дату оголошення офіційних результатів. «Стосовно дати важко говорити, бо все залежатиме від багатьох чинників, у тому числі і оскарження результатів у судах незадоволеними політичними силами», - сказав він. За його словами, у ЦВК вже надійшла одна скарга від однієї такої політичної сили, однак він не уточнив, якої саме. «Якби все було нормально, це (оголошення офіційних результатів – УНІАН) могло б бути вже наступного понеділка», - вважає В.ШАПОВАЛ.

Голова ЦВК також повідомив, що під час перевірки електронних даних з даними паперових протоколів розбіжності «вимірюються одиницями, навіть не десятками».

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, за результатами виборів до парламенту потрапляють 5 політичних сил

За Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, що взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.