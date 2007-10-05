Кириленко заявляє про провокації

Голова Політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що НУ-НС створить коаліцію лише з Блоком Юлії Тимошенко, все інше – провокації.

Про це йдеться в коментарі В.КИРИЛЕНКА, переданому УНІАН.

Зокрема, він наголошує, що «офіційним органом Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», уповноваженим формувати його політичну позицію, є Політична рада Блоку”. За словами В.КИРИЛЕНКА, Політрада не направляла Президентові України жодних листів з приводу формування правлячої коаліції у Верховній Раді шостого скликання.

Він повідомив, що 1 жовтня Політрада на своєму засіданні уповноважила голову Політради провести переговори про формування демократичної коаліції з Блоком Юлії Тимошенко.

В.КИРИЛЕНКО нагадує, що Угода про створення Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», одностайно схвалена Міжпартійним з’їздом Блоку 7 серпня, забороняє створення коаліції з Партією регіонів.

“Ні Політрада Блоку, ні жоден кандидат у депутати, обраний до парламенту за нашим списком, не заявляли про можливість так званої «широкої коаліції». Всі розмови на тему нібито участі представників нашого Блоку у формуванні будь-якої коаліції, окрім демократичної коаліції за участі БЮТ, є провокаціями», - наголошує В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомлялося, 3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції.

4 жовтня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що кандидати у народні депутати від “Народної самооборони” принципово виступають за створення демократичної коаліції з БЮТ із можливим долученням Блоку Литвина.

Водночас Партія регіонів пропонує створити «широку» коаліцію.

Сьогодні, 5 жовтня, серед ЗМІ було поширено заяву «Народної Самооборони», в якій, зокрема, наголошувалося, що група «Народна Самооборона» у складі виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» підтверджує свою принципову і незмінну позицію за створення у новообраній Верховній Раді VI скликання демократичної коаліції у складі Блоків Юлії Тимошенко та НУ-НС. Як йдеться в заяві, всі без винятку члени групи «Народна самооборона» підписали листа до Президента, в якому висловлюють свою незгоду із пропозицією залучити Партію регіонів до переговорів про створення коаліції у Верховній Раді VI скликання.