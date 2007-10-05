ПР і БЮТ не будуть оскаржувати результати виборів

Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко не бачать основ для заперечування результатів позачергових парламентських виборів у цілому по Україні.

Про це заявили представники БЮТ і Партії регіонів у ЦВК Володимир Пилипенко і Владислав Запанський.

Пилипенко нагадав заяву лідера БЮТ Ю.Тимошенко про те, що ця політична сила не буде оскаржувати результати виборів у цілому по Україні.

Однак, представники БЮТ в окремих регіонах, зокрема в Донецькій області й у Криму, мають намір оскаржити результати виборів на визначених виборчих дільницях, сказав він.

За словами Пилипенка, БЮТ вважає, що на дільницях, де можливе перекручування результатів виборів, ці результати не повинні враховуватися, щоб не впливати на волевиявлення громадян. Блок має намір оскаржити ці випадки, щоб надалі на виборах виключити можливість таких порушень.

Пилипенко нагадав, що спроба оскаржити протокол ЦВК про результати парламентських виборів у 2006 році вже була. Тоді, за його словами, Вищий адміністративний суд України постановив, що протокол ЦВК про результати виборів не можна оскаржити - це допустимо тільки щодо дій ЦВК по його складанню.

Представник БЮТ також відзначив, що хоча в цілому в блоку є претензії до складу ЦВК, однак претензій до процесу обробки протоколів поки немає. "Думаю, протокол буде складений бездоганно", - відзначив він.

Пилипенко також заявив, що якщо результати виборів будуть оскаржені в суді, то БЮТ має намір захищати в суді волевиявлення громадян.

У свою чергу Запанський заявив, що "Партія регіонів на сьогоднішній день не має у своєму розпорядженні даних, що говорили б про системні і масові фальсифікації".

Він також відзначив, що представники Партії регіонів зафіксували "чимало різних порушень", за деякими з них уже є звернення в суди. Зокрема, партія вважає, що видача бюлетенів без підпису членів комісій у тих областях, де партія традиційно має підтримку, є "одним з механізмів, що намагалися запустити опоненти".

Запанський відзначив, що такі бюлетені надалі визнавалися недійсними.

При цьому, за його словами, Партії регіонів удалося запобігти застосуванню цього механізму, оскільки відразу ж були звернення до правоохоронних органів.

Тому Запанський упевнений, що міліція знайде тих членів комісії, що навмисне допускали такі порушення.

Він також нагадав, що Партія регіонів і раніше заявляла, що визнає результати виборів, які не будуть сфальсифіковані.

"Тому я не бачу необхідності говорити, що ми можемо щось оскаржити (результати парламентських виборів у цілому по Україні)", - відзначив Запанський.

Українська правда