Янукович поїде в Мокву не через газ, а через Ющенка

Прем`єр Віктор Янукович відвідає у вівторок з робочим візитом Російську Федерацію, де проведе переговори з главою російського уряду Віктором Зубковим.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника апарату прем`єра Сергія Льовочкіна.

"Метою візиту є розвиток двостороннього економічного співробітництва, а також підготовка засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін", - сказав Льовочкін.

Він відзначив, що цей візит плановий і пройде "у рамках попередньо погоджених міжурядових двосторонніх консультацій".

Як повідомлялося, раніше Янукович заявляв, що найближчим часом відвідає Москву для врегулювання ситуації в газовій сфері.