Янукович поїде в Мокву не через газ, а через Ющенка
10:52, 06 жовтня 2007Політика
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Плануються переговори з російським колегою
Прем`єр Віктор Янукович відвідає у вівторок з робочим візитом Російську Федерацію, де проведе переговори з главою російського уряду Віктором Зубковим.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника апарату прем`єра Сергія Льовочкіна.
"Метою візиту є розвиток двостороннього економічного співробітництва, а також підготовка засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін", - сказав Льовочкін.
Він відзначив, що цей візит плановий і пройде "у рамках попередньо погоджених міжурядових двосторонніх консультацій".
Як повідомлялося, раніше Янукович заявляв, що найближчим часом відвідає Москву для врегулювання ситуації в газовій сфері.
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