Бойко заявляє, що в жодному разі не працюватиме в уряді Тимошенко

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що в жодному разі не працюватиме в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав 5 жовтня в ефірі програми «Свобода слова», передає ІСТV.

Ю.БОЙКО вважає, що навіть якщо такий уряд буде створено, то він не буде працювати як єдина команда, а сама потенційний прем’єр ставитиметься до роботи Кабміну як до комерційного проекту, а не як до державної справи.

Ю.БОЙКО також підтвердив, що боргу України перед «Газпромом», про який йшлося у відомій заяві цієї російської корпорації, зробленій 2 жовтня, не існує.

За його словами, заборгували посередники - «РосУкрЕнерго» та «Укргазенерго». Втім, вважає міністр, і цей борг не є власне боргом. «Це те, - сказав Ю.БОЙКО, - що лежить у сховищах, підприємства цей газ мають, але вони за нього не заплатили гроші «Газпрому» сьогодні. Вони, як правило, такі запаси продають восени, взимку, а потім виплачують кошти або беруть кредити і сплачують».