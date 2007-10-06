Ющенко: за останні два роки я переніс 24 операції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що з моменту отруєння діоксином перед президентськими виборами три роки тому він переніс 24 операції, пов`язані з відновленням здоров`я.

"Два роки тому я був ще дуже слабкий. Навіть підняти руку було дуже важко. За останні два роки я переніс 24 операції. Я вперше говорю про це. Під час моїх відпусток мене завжди оперували", - заявив В.ЮЩЕНКО 5 жовтня в інтерв`ю французькому телебаченню, передає РІА «Новости».

Під час інтерв`ю 53-річний український Президент також повідомив про те, що знає, хто отруїв його три роки тому. Проте назвати імена своїх отруйників відмовився, пославшись на таємницю слідства, яке ведеться в даний час.