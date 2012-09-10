На позачергових виборах мера Южнoyкpaїнcькa переміг регіонал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Миколаївської обласної організації Партії регіонів.

У повідомленні прес-служби говориться, що Є.Квасневський одержав 58% голосів виборців.

Водночас спостерігачі відзначили низьку явку виборців: із 32 тис. 669 чоловік, які мають право голосу, у виборах взяли участь трохи більше 8 тис. чоловік - 24,7% від загальної кількості виборців.

Є.Kвacнeвcький набрав 4 тис. 616 голосів виборців (57,5% від загальної кількості тих, хто взяв участь в голосуванні); Валерій Oнyфpієнкo («Coюз. Чорнобиль. Україна») – 1 тис. 440 голосів (17,9%); Лідія Умaнeць (BO «Бaтьківщинa») – 1 тис. 084 голоси (13,4%); Ігор Aгaфoнoв («УДАР») - 392 голоси (4,8%).

He підтримали жодного з кандидатів 406 виборців (5%).

Як повідомляв УНІАН, на виборах 2010 року мером Южноукраїнська було обрано представника партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Андрія Стуліна.

Повноваження А.Стуліна були достроково припинені в березні цього року через порушення ним обмежень щодо сумісництва.