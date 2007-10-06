Мороз пророкує собі швидке повернення в парламент

Лідер СПУ Олександр Мороз переконаний, що його партія і надалі впливатиме на політичну ситуацію в країні, а її повернення до парламенту буде нетривалим процесом.

Про це він сказав у пятницю в ефірі програми "Свобода" на каналі "Інтер".

Лідер СПУ також зазначив, що його партія не буде оскаржувати результати виборів, оскільки це важко зробити в умовах заангажованості судів.

"Ми не будемо цим займатися, оскільки для цього потрібно, як на мене, воля інших політичних сил. А разом цим можна було б займатися", - сказав він.

Мороз запевнив, що його партія не збирається відмовлятися від цілей, які ставила перед собою на парламентських виборах, зокрема, щодо продовження політреформи та надання більших повноважень місцевим органам влади.

"Соцпартія буде діяти в цьому напрямку і, думаю, знайде ще багато можливостей для вирішення цього завдання", - сказав він.

"А повернення в парламент – це не настільки тривала справа, як комусь здається. Тим більше, що люди отримають можливість розібратися з тим, що насправді відбувається в країні", - наголосив він.

Українська правда