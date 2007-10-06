Путін сказав, що йому все одно яким буде уряд України

Президент РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Росія готова буде співпрацювати з будь-яким легітимно призначеним урядом України.

Про це він сказав 5 жовтня під час зустрічі з міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ у Душанбе, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК поінформував співрозмовника про результати парламентських виборів в Україні та хід формування коаліції.

Під час розмови сторони обговорили також питання підготовки до проведення Комісії “Ющенко-Путін” та стан двостороннього українсько-російського співробітництва. Було підтверджено, що засідання Комісії відбудеться відразу після формування нового українського уряду.

Окрім цього, сторони обмінялися думками щодо основних завдань, які стоять на порядку денному діяльності СНД, зокрема у світлі схвалення на Душанбінському саміті Співдружності Концепції подальшого розвитку СНД та Плану основних заходів щодо її реалізації.