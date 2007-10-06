Шуфрич та Богословська лякали перевиборами неофіційно?

Партія регіонів не приймала рішення про можливість відмови від депутатських мандатів.

"У нас немає такого рішення, ми не обговорювали це питання на засіданні політради партії", - цитує Ганну Герман Українська правда.

Разом з тим депутат відзначила, що такі настрої в партії є.

Коментуючи висловлювання своїх однопартійців Нестора Шуфрича та Інни Богословської про те, що депутати від Партії регіонів, обрані в парламент 6-го скликання, відмовляться від своїх мандатів у випадку, якщо не буде створена "широка коаліція", Герман заявила, що такі заяви не можна вважати офіційною позицією партії.