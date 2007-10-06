Шуфрич та Богословська лякали перевиборами неофіційно?
15:37, 06 жовтня 2007Політика
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Герман каже, що у ПР немає рішення
Партія регіонів не приймала рішення про можливість відмови від депутатських мандатів.
"У нас немає такого рішення, ми не обговорювали це питання на засіданні політради партії", - цитує Ганну Герман Українська правда.
Разом з тим депутат відзначила, що такі настрої в партії є.
Коментуючи висловлювання своїх однопартійців Нестора Шуфрича та Інни Богословської про те, що депутати від Партії регіонів, обрані в парламент 6-го скликання, відмовляться від своїх мандатів у випадку, якщо не буде створена "широка коаліція", Герман заявила, що такі заяви не можна вважати офіційною позицією партії.
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