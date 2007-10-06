ЦВК обробила 221 протокол з мокрою печаткою з необхідних 225

Центральна виборча комісія обробила 221 протокол окружних виборчих комісій з мокрими печатками, частину з них повернуто на доопрацювання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЦВК, зокрема, на засіданні комісії в суботу було оброблено 16 протоколів окружкомів, із них 5 уточнених - 3 протоколи ЦВК повернула на доопрацювання. Водночас, 4 територіальні виборчі округи з 225 ще не передавали протоколи до Центрвиборчкому.

На засіданні також було затверджено зразок посвідчення народного депутата 6-го скликання і вкладиша до нього, зразок нагрудного знаку "Народний депутат України".

Крім того, комісія розглянула кілька скарг.

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 9:30 8 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за даними обробки 100% протоколів дільничних комісій по Україні за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, які взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ назвав ці відомості неофіційними. «Офіційні визначатимуться на основі протоколів у визначені законом терміни – до 15 жовтня», - зазначив В.ШАПОВАЛ.