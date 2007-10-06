ПАРЄ не вважає вибори чесними, але чекала гіршого
Через недосконалість українського законодавства
Глава делегації ПАРЄ Ханне Северінсен вважає причиною проблем, що виникають із підрахунком голосів та формуванням коаліції, недосконалість українського законодавства.
В інтерв`ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в суботу, вона зазначила: "Вибори пройшли, можливо, навіть краще, ніж ми очікували".
Водночас Северінсен уточнила, що мова не йде про чесні й вільні вибори. "Ми лише констатуємо, що ваші дострокові вибори пройшли відповідно до наших очікувань", - сказала вона.
За її словами, тепер справа за українськими законодавцями. "Їх чекає дуже відповідальна й напружена робота як над зміною виборчого законодавства, так і над конституційною реформою. І, звісно ж, дуже важливо забезпечити належне функціонування Конституційного суду", - наголосила Северінсен.
При цьому глава делегації Парламентської асамблеї Ради Європи наголосила, що внесення яких-небудь змін до Конституції неприпустимо без їх попереднього широкого обговорення і чіткого узгодження напрямку, в якому хоче рухатися Україна.
"Недостатньо просто грамотно розподілити важелі управління між гілками влади й навіть між владою та опозицією", — додала Северінсен. За її словами, "дуже важливою проблемою є захист прав виборців, які нині не мають жодного впливу на процес формування партійних списків".
Найістотнішим прогресом України на шляху до відповідності стандартам європейської демократії Северінсен вважає плюралізм думок, які лунають в ефірі. Найбільшою проблемою, яку поки так і не вдалося перебороти, — корупцію.