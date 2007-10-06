ПАРЄ не вважає вибори чесними, але чекала гіршого

Глава делегації ПАРЄ Ханне Северінсен вважає причиною проблем, що виникають із підрахунком голосів та формуванням коаліції, недосконалість українського законодавства.

В інтерв`ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в суботу, вона зазначила: "Вибори пройшли, можливо, навіть краще, ніж ми очікували".

Водночас Северінсен уточнила, що мова не йде про чесні й вільні вибори. "Ми лише констатуємо, що ваші дострокові вибори пройшли відповідно до наших очікувань", - сказала вона.

За її словами, тепер справа за українськими законодавцями. "Їх чекає дуже відповідальна й напружена робота як над зміною виборчого законодавства, так і над конституційною реформою. І, звісно ж, дуже важливо забезпечити належне функціонування Конституційного суду", - наголосила Северінсен.

При цьому глава делегації Парламентської асамблеї Ради Європи наголосила, що внесення яких-небудь змін до Конституції неприпустимо без їх попереднього широкого обговорення і чіткого узгодження напрямку, в якому хоче рухатися Україна.

"Недостатньо просто грамотно розподілити важелі управління між гілками влади й навіть між владою та опозицією", — додала Северінсен. За її словами, "дуже важливою проблемою є захист прав виборців, які нині не мають жодного впливу на процес формування партійних списків".

Найістотнішим прогресом України на шляху до відповідності стандартам європейської демократії Северінсен вважає плюралізм думок, які лунають в ефірі. Найбільшою проблемою, яку поки так і не вдалося перебороти, — корупцію.

Українська правда