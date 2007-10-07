У Януковича кажуть, що він давно збирався до Москви

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 9 жовтня здійснить робочий візит до Москви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів із посиланням на керівника Апарату прем’єр-міністра України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

У Москві В.ЯНУКОВИЧ планує обговорити зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ питання підготовки засідання міждержавної комісії “Ющенко-Путін”.

Зокрема, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, головною метою візиту є “поглиблення двосторонніх торгово-економічних відносин, а також підготовка до проведення засідання комісії “Ющенко-Путін".

Як сказав В.ЛЬОВОЧКІН, цей візит В.ЯНУКОВИЧА погоджений у рамках попередньо проведених міжурядових консультацій. “Це плановий візит”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на останньому засіданні Кабміну 3 жовтня В.ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори у Москві в зв`язку із заявою «Газпрому» та не виключив, що особисто відвідає Москву для обговорення газового питання.

«Треба порадитися з Президентом і, найімовірніше, я теж поїду працювати над цим питанням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що уряд має намір докласти зусиль для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером в цих питаннях».

Як повідомлялося, "Газпром" 2 жовтня заявив, що скоротить поставки природного газу для України у разі непогашення заборгованості в розмірі понад 1,3 млрд. дол., яку накопичила українська сторона.

Уряд України, в свою чергу, спростував інформацію про борг України перед Росією, заявивши, що борг не є державним, а сума боргу перебільшена. Ю.БОЙКО заявив , що насправді йдеться про борг не України, а посередників - "РосУкрЕнерго" і "УкрГазЕнерго".