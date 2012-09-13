Симоненко: уряд після виборів запропонує інший держбюджет

Про це заявив на прес-конференції в Донецьку лідер Комуністичної партії України, народний депутат Петро Симоненко.

«Я хочу сказати, що до 28 жовтня, до дня виборів у Верховну Раду, уряд представить парламентарям один бюджет, а після 28 жовтня буде інший», - сказав П. Симоненко. При цьому він підкреслив: «Сьогодні ми атракціон спостерігаємо щедрості, а після 28 жовтня буде сказано урядом, якщо вони залишаться при владі, щоб «громадяни виборці затягнули тугіше пояси».

«Сьогодні, природно, Партія регіонів буде вносити популістський бюджет, тому що, якщо не буде внесено популістський бюджет, ви самі розумієте, що буде піддано серйозній критиці їх діяльність. По-друге, є проблеми, пов'язані з МВФ», - завершив П.Симоненко.