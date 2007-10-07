Комуністи готові працювати в уряді Тимошенко

Комуністична партія України готова розглянути можливість роботи в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО в інтерв’ю “5-му каналу”.

"В залежності від того, які це посади, який рівень свобод ми отримаємо, тоді ми готові розглядати таку можливість", - повідомив він.

Як зазначає канал, "ціна питання - посади для представників Компартії в силових відомствах: Міністерстві внутрішніх справ, Генеральній прокуратурі, або ж керівництво Рахункової палати чи Нацбанку".