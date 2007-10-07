Комуністи готові працювати в уряді Тимошенко
18:20, 07 жовтня 2007Політика
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Петро Симоненко назвав "ціну питання"
Комуністична партія України готова розглянути можливість роботи в уряді Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО в інтерв’ю “5-му каналу”.
"В залежності від того, які це посади, який рівень свобод ми отримаємо, тоді ми готові розглядати таку можливість", - повідомив він.
Як зазначає канал, "ціна питання - посади для представників Компартії в силових відомствах: Міністерстві внутрішніх справ, Генеральній прокуратурі, або ж керівництво Рахункової палати чи Нацбанку".
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