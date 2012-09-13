Власенко: Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко найближчими днями
12:29, 13 вересня 2012Політика
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У Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові для продовження лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко найближчими днями приїде її лікуючий лікар з берлінської клініки «Шаріте».
Власенко перекону, що лікарі не забули про Тимошенко
Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.
«Німецькі лікарі будуть найближчими днями», - сказав він.
Однак С.Власенко не уточнив, коли саме прибуде німецький фахівець, чи буде він один і хто саме продовжить лікування Ю.Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Анкет Райсхауер.
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