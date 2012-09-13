Херсонський губернатор «зламав» сайт ОДА заради піару

Про це губернатор повідомив сьогодні, 13 вересня, на прес-конференції в Херсоні.

«Нас не задовольняв той рівень висвітлення соціально-політичного та економічного життя області, який був на старому сайті. Я буваю в селах, у районах і бачу, що люди там не знають про те, що відбувається в регіоні, що обговорюється на нарадах у облдержадміністрації, які рішення ухвалюються, що змінюється», - повідомив М.Костяк, коментуючи своє рішення.

При цьому губернатор зазначив, що вже сьогодні він збирав нараду з приводу змін в інформаційній політиці ОДА і лаяв деяких підлеглих.

«Там (на старому сайті ОДА - УНІАН) є такі приклади, що довелося деяких із керівників структурних підрозділів ОДА буквально «тикати носом», тому що видно за інформацією, що вже рік не заходили на сайт», - повідомив М.Костяк.

Що стосується самого способу привернення уваги до зміни формату сайту, губернатор упевнений, що поступив правильно.

«Ми підійшли до цього питання креативно: ми хотіли зробити сенсацію й ми її зробили», - зазначив М.Костяк і показав пачку роздруківок інформації про хакерський напад на сайт ОДА з центральних ЗМІ.

Також керівник області повідомив, що до роботи на сайті залучена «талановита, креативна молодь, яка готова працювати на сайті не за гроші».

«Вартість цього проекту нуль цілих нуль десятих грошей», - підкреслив М.Костяк.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 вересня, з ранку офіційний сайт Херсонської ОДА не працював, а орієнтовно з 12:00 на сайті з'явилася заставка, на якій розміщено зображення маски з відомого фільму "V" - означає вендета", яка стала загальноприйнятим логотипом різних міжнародних груп хакерів.

Також на сайті стояв лічильник, який проводив зворотний відлік і розміщений напис: "До початку нової інформаційної ери на Херсонщині залишилось:..".

Тоді ж у прес-службі Херсонської ОДА УНІАН повідомили, що скоріш за все сайт зазнав хакерської атаки й зараз працівники комп'ютерного відділу ОДА розбираються з ситуацією.