Охоронці не пускають адвоката Плахотнюка до Тимошенко

Про це УНІАН повідомив сам О.Плахотнюк.

“Я стою перед дверима майже годину, і мене не пускають, при цьому причин не називають”, - сказав О.Плахотнюк.

За словами адвоката, у даний час він може спілкуватися лише з охоронцями, які кажуть, що нічого не знають.

“Коли я прошу погукати кого-небудь з керівництва, то до мене відмовляються виходити і відмовляються пояснювати, в чому справа”, - сказав О.Плахотнюк.

На тему: Тимошенко вимагає допустити до неї журналістів

При цьому адвокат зауважив, що до обіду його пустили до підзахисної, і коли він залишав лікарню, то попередив, що повернеться о 14.00. “Але зараз мене вже не пускають... Є така підозра, що щось там зараз відбувається, про що я не повинен знати. Що це може бути, я навіть не хочу припускати. Інакше мене б пропустили”, - додав адвокат.