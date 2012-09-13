Балога хоче здихатися міністерського крісла

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Моя сьогоднішня робота на посаді Міністра МНС добігає кінця. У моральному плані вона була досить обтяжливою. Бо питання, як ви зрозуміли, не у посаді, а у тому, на скільки ти корисний тій громаді, для якої працюєш, де виріс, де більше маєш обов’язків", - написав Віктор Балога.

"Щоб не вдаватися у подробиці, скажу: щасливий, що каденція завершується. Хочу скоріше дістати штамп у своїй трудовій книжці, де буде написано «звільнений у зв’язку з переходом на іншу роботу» або «за власним бажанням»", - зазначив міністр і додав, що це для нього сьогодні "питання номер один".