НУ-НС і БЮТ переглядають угоду про співпрацю

У п`ятницю за дорученням президента лідери блоків "Наша Україна – Народна самооборона" і БЮТ почали офіційні консультації щодо створення парламентської більшості. Передбачалося, що в результаті переговорів буде затверджений текст меморандуму про співпрацю, а також розподілені сфери впливу НУНС і БЮТ в Кабміні. Проте після завершення п`ятигодинних переговорів сторони нічого не повідомили про підсумки зустрічі.

За інформацією Комерсант-Україна, головним питанням консультацій між БЮТ і НУНС стало обговорення формування уряду і підготовка протоколу про розподіл посад. Саме у п`ятницю сторони обговорювали розподіл "сфер впливу". Зокрема, було досягнуто домовленості про те, що БЮТ займатиметься економічним і енергетичним секторами в уряді, очоливши відповідно Мінекономіки, Мінфін і Мінпаленерго. "Ми вважаємо, що це природно – прем`єр-міністр повинен мати в руках можливість формувати економічний блок, тому ніяких суперечностей в цьому питанні між нами не виникло", - повідомило виданню джерело, близьке до учасників переговорів. Імовірно, БЮТ отримає також Мінпромполітики і Мінвуглепром.

Пропрезидентському блоку віддадуть соціально-гуманітарний сектор: Міністерство з питань ЖКГ, Мінпраці і соціальної політики, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міносвіти, Мінкультури, а також Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту. Крім цього НУНС отримує МВС. За схемою розподілу крісел всі керівні посади, отримані НУНС, будуть розділені між трьома суб`єктами блоку: партією "Народний союз `Наша Україна`", блоками "Народна самооборона" і "Українська правиця". Хто саме буде запропонований на міністерські пости, БЮТ і НУНС обговорюватимуть самостійно. Втім, за словами представників обох сил, у разі висунення спірних кандидатур сторони матимуть право вето.

Що стосується участі у формуванні парламентської більшості блоку Литвина, то Володимиру Литвину пропонується два варіанти. У разі входження його блоку до складу коаліції він одержить пост спікера, а також частину керівних посад в уряді та парламентських комітетах. "Якщо ж він не захоче увійти до складу коаліції, але буде готовий підтримувати нас під час голосувань – такий варіант теж обговорюється, - він отримає пост віце-спікера або одного з віце-прем`єрів", - розповіло Комерсанту джерело в керівництві НУНС.