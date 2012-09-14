Pussy Riot готують нову акцію

За їх словами, панк-молебень у Храмі Христа Спасителя "поставив високу планку", і їм доведеться постаратися, щоб наступний перформанс виявився не менш резонансним за попередній.

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Заява про те, що Pussy Riot мають намір продовжити свої виступи, учасниці колективу зробили в інтерв'ю радіостанції "Свобода". Подробицями нової акції панк-виконавиці не ділилися, щоб не зірвати свої плани.

Єдине, про що Кіт і Балаклава погодилися повідомити, це що посилено займаються спортом. Без гарної фізичної підготовки проведення нової акції є неможливим.