Pussy Riot готують нову акцію
00:36, 14 вересня 2012Політика
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Дві учасниці групу Pussy Riot, відомі як Кіт і Балаклава, заявили, що в планах колективу - проведення нової епатажної акції.
Кіт і Балаклава готуються до нової акції Pussy Riot
За їх словами, панк-молебень у Храмі Христа Спасителя "поставив високу планку", і їм доведеться постаратися, щоб наступний перформанс виявився не менш резонансним за попередній.
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Заява про те, що Pussy Riot мають намір продовжити свої виступи, учасниці колективу зробили в інтерв'ю радіостанції "Свобода". Подробицями нової акції панк-виконавиці не ділилися, щоб не зірвати свої плани.
Єдине, про що Кіт і Балаклава погодилися повідомити, це що посилено займаються спортом. Без гарної фізичної підготовки проведення нової акції є неможливим.
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