Московська поліція розшукує учасниць Pussy Riot, які залишаються на волі

Московська поліція розшукує вокалісток панк-групи Pussy Riot, які залишаються на волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі московської поліції.

«З кримінальної справи стосовно учасниць групи Pussy Riot виділено в окреме провадження справу стосовно співучасниць цього злочину. Наразі справа знаходиться у провадженні, проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи та місцеперебування ще декількох дівчат», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Трьох учасниць групи - Надію Толоконнікову, Марію Альохіну й Катерину Самуцевич - 17 серпня було засуджено до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне за мотивами релігійної ненависті та ворожнечі.