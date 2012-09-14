Тігіпко: Робити заяви, що ця криза обійде Україну, нам не можна

09:27, 14 вересня 2012
Політика
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Наступного року в Україні продовжуватимуть зростати і заробітні плати, і пенсії, але розумно, заявляє віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

Тігіпко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 13 вересня на прес-конференції в Донецьку.

«Дефіцит бюджету на 2013 рік затверджено 1,65%. Тобто, ми вже 4-й рік поступово скорочуємо дефіцит бюджету. Це дуже правильно. У світовій економіці важкі часи і робити дуже оптимістичні заяви, що ця криза обійде Україну, нам не можна, - сказав віце-прем'єр-міністр, - але, у жодному разі не можна скорочувати соціальні стандарти. З однієї простої причини – треба просто подивитися навколо – до чого це призводить. Тому і заробітні плати, і пенсії потрібно підвищувати розумно».

При цьому С.Тігіпко зазначив, що підвищувати ці виплати «можна лише за рахунок економічного зростання» в країні, «і ми зараз цілу низку рішень приймаємо, які сприятимуть економічному зростанню». Зокрема, він повідомив, що зараз вже ухвалено ряд законів, які підвищують привабливість України для інвесторів, і ті, хто вкладає гроші в Україну і створює нові робочі місця, одержують пільги.

Віце-прем'єр-міністр пояснив, що означає «розумне підвищення» зарплат і пенсій. «Нас ще навесні звинувачували, говорили, що ми друкуємо гроші. Нічого цього не було. Якби гроші друкували – ціни б колапсували, і не було б практично нульової інфляції. Тому потрібно розумно підвищувати. Розумно – це ми маємо економічне зростання, і до цього, якщо ми додамо 7-8%, ось це розумне підвищення. Це те, що не зриває ціни», - сказав С.Тігіпко. І зазначив: «У 2011 році наша зарплата зростала зі швидкістю 17,6%, інфляція - 4,6%. Це розумне підвищення».

Віце-прем'єр-міністр також запевнив: «Приходити до затягування поясів, особливо у соціальних речах, ми не будемо. Жодні соціальні стандарти знижувати ми не будемо».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прем'єр-міністра Миколи Азарова, в державному бюджеті України 2013 рік буде передбачено 23 млрд грн на перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року.

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