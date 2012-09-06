Янукович: Світова криза не може не торкнутися України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

«У цей складний час, коли в світі вирує економічна криза, вона не може не торкнутися й нашої країни», - сказав В.Янукович.

На тему: Азаров каже, що криза не повториться, але всі умови для неї є

Президент підкреслив, що постійно уряд бере участь у різних заходах щодо запобігання падінню економіки й розуміє, що для недопущення кризи діяти необхідно без зволікання.

«Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми розглядаємо ці питання, ми бачимо, що, як кажуть, дрімати не можна. Щодня необхідно відстежувати й дивитися, що нам потрібно з вами робити», - сказав В.Янукович.