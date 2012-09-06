Янукович: Світова криза не може не торкнутися України
12:38, 06 вересня 2012Політика
2526 0
Президент України Віктор Янукович вважає, що світова криза не може не торкнутися нашої країни.
Янукович каже, що дрімати не можна
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.
«У цей складний час, коли в світі вирує економічна криза, вона не може не торкнутися й нашої країни», - сказав В.Янукович.
На тему: Азаров каже, що криза не повториться, але всі умови для неї є
Президент підкреслив, що постійно уряд бере участь у різних заходах щодо запобігання падінню економіки й розуміє, що для недопущення кризи діяти необхідно без зволікання.
«Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми розглядаємо ці питання, ми бачимо, що, як кажуть, дрімати не можна. Щодня необхідно відстежувати й дивитися, що нам потрібно з вами робити», - сказав В.Янукович.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter