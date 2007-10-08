У Секретаріаті Президента відбудеться брифінг Чалого

Сьогодні о 12.30 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ЧАЛОГО. Як повідомляє прес-служба глави держави, тема брифінгу - зовнішньополітична діяльність Президента України. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.

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