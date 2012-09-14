Росія хоче ввести утилізаційний збір ще й на сільгосптехніку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на зустрічі з представниками Ростовської області.

«Я думаю, що це доцільно і можливо. І головне, що це не суперечить правилам СОТ», - сказав В.Путін.

Він повідомив, що Міністерство економічного розвитку, Міністерство промисловості працюватимуть з цієї теми і найближчим часом представлять пропозиції.

«Це правильно, дивно тільки, що до цього не дійшли практично», - підкреслив він.

В.Путін відзначив, що Білорусь також зацікавлена в тому, щоб такі самі заходи підтримки були реалізовані. На його думку, офіційний Мінськ підтримає таку пропозицію російської сторони у рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу.

«У мене завтра буде зустріч з Олександром Григоровичем (Лукашенком - УНІАН), ми поговоримо на цю тему, але упевнений, вони теж у цьому зацікавлені. Відповідні міністерства пропозиції представлять протягом тижня-двох», - повідомив він.

Відзначимо, що введення такого утилізаційного збору може вдарити по виробниках сільськогосподарської техніки України (ВАТ «Харківський тракторний завод», ВАТ «Червона зірка», ВАТ «Херсонські комбайни» тощо), які поставляють свою продукцію в Росію.

Довідка УНІАН. З 1 вересня п.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожче.

Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

Згідно з постановою, юридичні і фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, мають сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см він становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см величина збору зросте до 19,085 тис. грн, понад 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.