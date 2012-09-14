Офіційний курс валют на 17 вересня

22:12, 14 вересня 2012
Політика
854 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 14 вересня – 799.3000)

100 EUR – 1046.6834 (на 14 вересня – 1031.8963)

10 RUR – 2.5936 (на 14 вересня – 2.5456)

Усі курси валют на 17 вересня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter