Офіційний курс валют на 17 вересня
22:12, 14 вересня 2012Політика
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 14 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1046.6834 (на 14 вересня – 1031.8963)
10 RUR – 2.5936 (на 14 вересня – 2.5456)
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