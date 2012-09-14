У Донецьку відкрилися Дні Львова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, сьогодні о 12.00 в центральному міському парку ім. Щербакова відбулося офіційне відкриття Днів Львова в Донецьку.

У програмі днів - виступи Львівського театру «Воскресіння» і струнного квартету Львівської філармонії, а також дегустації львівського шоколаду, морозива, майстер-класи львівських батярських танців, поширення ексклюзивних листівок «Зустрінемося у Львові».

Сьогодні лекцію на тему «Львів - культурна столиця» прочитав студентам інституту туристичного бізнесу заступник мера Львова Василь Косів.

О 16.00 в Донецькій міській раді відбудеться презентація львівських туристичних продуктів і зустріч представників львівського туристичного бізнесу з донецькими туристичними операторами, профспілками, де мова піде про спільні туристичні проекти двох міст.

Упродовж двох днів у парку ім. Щербакова відбуватимуться акції від львівських виробників шоколаду, морозива, і жителі Донецька матимуть можливість поласувати львівськими солодощами, а також одержати безплатну ексклюзивну листівку «Зустрінемося у Львові».

За словами В.Косіва, «мета заходу - просування Львова в українських містах - ми показуємо наше місто, яким воно є насправді: місто затишку, настрою, місто, де зберігають українські традиції, піклуються про культурні та духовні цінності, й, безперечно, місто подій і архітектури...».

Віце-мер Львова зазначив, що у Львові сьогодні чекають «велику кількість туристів із Донецька.., зараз же ми мало знаємо один про одного, тому необхідно більше спілкуватися, розвивати будь-які зв'язки між нашими містами».