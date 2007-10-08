Ющенко на 15.00 запросив Януковича, Тимошенко, Луценка і Литвина

Сьогодні о 15.00 у Залі державних заходів Секретаріату Президента України відбудеться зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА та лідерів політичних сил, які за результатами виборів пройшли до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, тема переговорів – стан реалізації домовленостей щодо формування парламентської коаліції та встановлення формату відносин між владою та опозицією.

На зустріч запрошено лідерів Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Володимира Литвина.

Журналісти запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента України, де здійснюватиметься пряма трансляція виступу Президента на цьому заході.

Відео- та фотооператори матимуть можливість здійснити протокольну зйомку. Після закінчення заходу передбачається вихід учасників зустрічі до преси.

Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-65-01 та 255-74-02.