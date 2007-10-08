У ЦВК сказали, коли чекати офіційних результатів виборів

Офіційних результатів виборів варто чекати не раніше 14-15 жовтня. Про це повідомив перший заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, сьогодні Комісія розглянула 9 протоколів ОВК, 6 з них повторно, одним з яких було повернуто на доопрацювання.

На сьогодні, за словами А.Магери, ще не надійшли протоколи від двох ОВК №1 (Сімферополь) та №9 (Вінниця). Очікується, що ці протоколи надійдуть до ЦВК сьогодні. Таким чином ЦВК опрацювала 223 із 225 протоколів ОВК, з яких близько 200 повторно.

Також А.Магера повідомив, що після того, як ЦВК прийме протоколи всіх 225 ОВК, Комісія звірятиме дані протоколів з мокрими печатками ДВК із даними протоколів ОВК. "Тільки після цього ЦВК складе єдиний протокол результатів виборів", - сказав він. За його словами, після офіційного оголошення результатів виборів суб`єкти виборчого процесу матимуть змогу протягом 5 днів оскаржувати результати виборів у Вищому адміністративному суді.

РБК-Україна