Литвин повернув уряду на доопрацювання проект бюджету-2013

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів України на доопрацювання.

В.Литвин підкреслив, що уряд має врахувати вимоги бюджетної резолюції. За його словами, також у бюджеті необхідно врахувати пропозиції Президента України, які він виклав у щорічному посланні до Верховної Ради.

Голова парламенту зазначив, що проект бюджету не повинен містити пропозицію щодо призупинення низки законів, а також не має передбачати законопроекти, які ще необхідно прийняти.

В.Литвин підкреслив, що у суботу за своїм підписом повернув уряду проект держбюджету на 2013 рік.

Водночас голова ВР наголосив, що у проекті є «ряд прекрасних пропозицій в соціальній сфері». За його словами, соціальні ініціативи виписані в проекті «непогано, але є ще резерв, щоб зробити краще».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.