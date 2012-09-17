Уряд рекомендує силовикам активніше боротись із закликами до повалення режиму

Кабінет міністрів рекомендує Службі безпеки України посилити за участю Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державного комітету телебачення і радіомовлення заходи щодо боротьби з тероризмом.

Відповідне розпорядження Кабміну від 12 вересня 2012 року № 672-р розміщено на Урядовому порталі сьогодні.

Кабмін рекомендує вищеназваним, а також іншим суб’єктам, що безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом для формування в суспільстві негативного ставлення до терористичної діяльності в усіх її формах і проявах.

Також ці органи мають своєчасно виявляти та припиняти розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, ненависті, до вчинення терористичних актів, дій, що загрожують громадському порядку, а також матеріалів, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість, дискримінацію.

Йдеться в розпорядженні і про необхідність інформування громадськості про розкриті терористичні злочини, їх суспільно небезпечний характер та передбачену законом відповідальність за вчинення таких злочинів, а також про проведення антитерористичних навчань та їх результати; впровадження в діяльність суб’єктів, що безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, міжнародного досвіду щодо інформування громадськості про антитерористичні заходи.

Уряд доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до компетенції забезпечити за участю Служби безпеки затвердження планів інформаційно-роз’яснювальних заходів у сфері боротьби з тероризмом.