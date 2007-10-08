КПУ: Тимошенко заб`є останній цвях у “політичну труну” Ющенка
12:31, 08 жовтня 2007Політика
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Потяг Президента вже пішов?
|Катерина САМОЙЛИК
Самойлик вважає, що “Президент мав чітко і ясно зробити ставку саме на Партію регіонів, як на партію-переможницю, а справа цієї партії створювати коаліцію з тим, з ким вона вважає за потрібне”, - депутат від КПУ послалася на міжнародний досвід.
“Ющенко майже нічого не зробив за три роки для того, щоб об`єднати Україну. Він думає, що сьогоднішніми кроками він може цього добитися. Ні, потяг вже пішов. Більш того, створення винятково “помаранчевої” коаліції і призначення Тимошенко на посаду Прем`єра – це останній цвях в “політичну труну” Президента”, - підсумувала Катерина Самойлик.
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