КПУ: Тимошенко заб`є останній цвях у “політичну труну” Ющенка

“Перше рішення, яке має прийняти зараз Президент Ющенко, – це піти у відставку, оскільки політична сила, почесним головою якої він є, перемогла на виборах тільки в Закарпатській області і те тільки через те, що голова президентського Секретаріату - вихідець з цієї області. Це тотальна поразка”. Таку заяву зробила депутат від фракції КПУ Катерина Самойлик, повідомляє сайт Компартії

Самойлик вважає, що “Президент мав чітко і ясно зробити ставку саме на Партію регіонів, як на партію-переможницю, а справа цієї партії створювати коаліцію з тим, з ким вона вважає за потрібне”, - депутат від КПУ послалася на міжнародний досвід.

“Ющенко майже нічого не зробив за три роки для того, щоб об`єднати Україну. Він думає, що сьогоднішніми кроками він може цього добитися. Ні, потяг вже пішов. Більш того, створення винятково “помаранчевої” коаліції і призначення Тимошенко на посаду Прем`єра – це останній цвях в “політичну труну” Президента”, - підсумувала Катерина Самойлик.