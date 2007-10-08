Ющенко написав Януковичу, що треба казати у Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ директиви щодо ведення газових переговорів у Москві. Про це сьогодні журналістам на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

«Президент видав відповідний указ, і в цій галузі працює з урядом на рівні директив. Завтра до Москви відбуває прем`єр-міністр України - з газового питання йому сформульовані директиви щодо його позиції на завтрашніх переговорах у Москві», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що глава держави чітко оголосив підходи стосовно «так званого» боргу України перед “Газпромом”. «Боргу України перед “Газпромом” немає», - наголосив О.ЧАЛИЙ.

За його словами, також немає боргу корпоративних суб’єктів України – НАК «Нафтогаз України». При цьому О.ЧАЛИЙ зауважив, що інші структури – «УкрРосенерго» та «Укргазенерго» - не є суб’єктами українського права.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що це питання корпоративних відносин і, безперечно, є в полі відповідальності уряду України, який продовжує вести переговори з РФ щодо поставок природного газу.

«На мій погляд, не треба драматизувати ситуацію, не треба піддаватися на заяви, які, можливо, провокують Україну до якихось невиважених кроків», - сказав О.ЧАЛИЙ, додавши, що існуючі корпоративні домовленості мають виконуватись.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" 2 жовтня заявив, що скоротить постачання природного газу для України в разі непогашення заборгованості в розмірі понад 1,3 млрд. дол., який накопичила українська сторона.

Уряд України, в свою чергу, спростував інформацію про борг України перед Росією, заявивши, що борг не є державним, а сума боргу перебільшена. Ю.БОЙКО заявив, що насправді йдеться про борг не України, а посередників - "РосУкренЕрго" і "УкрГазЕнерго".

Сьогодні, 8 жовтня, у Москві продовжаться українсько-російські “газові” переговори: запланована нова робоча зустріч міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує у вівторок, 9 жовтня, під час візиту в РФ обговорити зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ ситуацію, що склалася.

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Ющенко передав Януковичу директиви щодо ведення газових переговорів у Москві

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ директиви щодо ведення газових переговорів у Москві. Про це сьогодні журналістам на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

«Президент видав відповідний указ, і в цій галузі працює з урядом на рівні директив. Завтра до Москви відбуває прем`єр-міністр України - з газового питання йому сформульовані директиви щодо його позиції на завтрашніх переговорах у Москві», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що глава держави чітко оголосив підходи стосовно «так званого» боргу України перед “Газпромом”. «Боргу України перед “Газпромом” немає», - наголосив О.ЧАЛИЙ.

За його словами, також немає боргу корпоративних суб’єктів України – НАК «Нафтогаз України». При цьому О.ЧАЛИЙ зауважив, що інші структури – «УкрРосенерго» та «Укргазенерго» - не є суб’єктами українського права.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що це питання корпоративних відносин і, безперечно, є в полі відповідальності уряду України, який продовжує вести переговори з РФ щодо поставок природного газу.

«На мій погляд, не треба драматизувати ситуацію, не треба піддаватися на заяви, які, можливо, провокують Україну до якихось невиважених кроків», - сказав О.ЧАЛИЙ, додавши, що існуючі корпоративні домовленості мають виконуватись.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" 2 жовтня заявив, що скоротить постачання природного газу для України в разі непогашення заборгованості в розмірі понад 1,3 млрд. дол., який накопичила українська сторона.

Уряд України, в свою чергу, спростував інформацію про борг України перед Росією, заявивши, що борг не є державним, а сума боргу перебільшена. Ю.БОЙКО заявив, що насправді йдеться про борг не України, а посередників - "РосУкренЕрго" і "УкрГазЕнерго".

Сьогодні, 8 жовтня, у Москві продовжаться українсько-російські “газові” переговори: запланована нова робоча зустріч міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує у вівторок, 9 жовтня, під час візиту в РФ обговорити зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ ситуацію, що склалася.