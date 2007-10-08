Ющенко гарантує, що, як у 2004-му, більше не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на церемонії вручення нагород з нагоди Дня юриста.

"Що стосується питань основ і змісту Конституції або ключових її принципів, безумовно, давайте апелювати до людей і шукати підтримки", – сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, саме українське суспільство повинне вирішувати, у якій державі воно хоче жити.

"Нам не потрібно боятися громадського обговорення, яку державу ми хочемо зробити. Що потрібно, щоб це зробити? Якщо потрібен для цього референдум, давайте проведемо референдум", – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що не хотів проведення цього референдуму одночасно з позачерговими виборами до Верховної Ради, але після того як вибори закінчилися, його потрібно провести.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що Верховна Рада також візьме активну участь у цьому процесі. "Я гарантую тільки одне, що ніхто в парламенті без обговорення, як це було в 2004 році, нові зміни або нову редакцію (Конституції) ухвалювати не буде", – заявив Президент.