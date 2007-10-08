Симоненко пояснив, чому Ющенко не запросив його до себе

На сьогоднішній зустрічі в Президента України Віктора ЮЩЕНКА будуть присутні представники політичних сил, котрі захищають інтереси великого бізнесу, а не виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комуністичної партії України, про це сьогодні заявив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО, коментуючи запрошення на зустріч з Президентом лідерів тільки чотирьох партій і блоків, які пройшли до парламенту, і незапрошення комуністів.

“Це зайвий раз свідчить про те, що Президента не цікавить думка українських виборців”, - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, В.ЮЩЕНКО запросив до себе на зустріч тільки “тих, хто виражає його інтереси та інтереси великого бізнесу”.

“Президент очолює цю олігархічну владу”, - переконаний П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.00 у Секретаріаті Президента запланована зустріч глави держави і лідерів політичних сил, які подолали виборчий бар`єр у Верховну Раду.

Тема переговорів – стан реалізації домовленостей про формування парламентської коаліції і встановлення формату відносин між владою та опозицією.

На зустріч запрошені лідери Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Володимира Литвина.