Саркозі почув голос: Франція стала на бік України

Франція виступатиме за визначення у новій посиленій угоді Україна-ЄС чіткої європейської перспективи для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, підбиваючи підсумки робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Францію.

«У нас відбулось чітке порозуміння, що майбутня посилена угода Україна-ЄС повинна включати європейську перспективу України», - сказав О.ЧАЛИЙ.

«Той поріг певного французького консерватизму стосовно євроінтеграційних перспектив України подоланий – це є ключовим підсумком візиту Президента України», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Він додав, що Франція підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України. «Наш голос САРКОЗІ почув… », - додав О.ЧАЛИЙ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому В.ЮЩЕНКО не відвідав самміт глав держав-учасниць Співдружності незалежних держав, О.ЧАЛИЙ пояснив, що зустріч з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ планувалась дуже давно, тому було прийнято «стратегічне рішення» направити на саміт міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО перебував з робочим візитом у Франції 5 жовтня.