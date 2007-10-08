В НУ-НС вважають, що для складання мандатів потрібні вагомі підстави

“Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” має намір формувати лише одну коаліцію – це коаліція демократичних сил разом із Блоком Юлії Тимошенко”, – заявив голова Політради Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав Кириленко, повідомляє сайт НУ-НС.

Відповідаючи на питання про можливу неучасть Партії регіонів у роботі нового парламенту, Кириленко зазначив: “Для того, щоб не скласти присягу, необхідні вагомі підстави. Я можу нагадати, що фракції “Наша Україна” і БЮТ достроково припинили повноваження своїх депутатів, а відтак і парламенту, тому, що правляча коаліція порушила Конституцію і українське законодавство. А те що ПР програла вибори не може бути причиною її неучасті в роботі загальнонаціонального парламенту”.