Регіонали не збираються віддавати крісло прем`єра

Партія регіонів в процесі переговорів про створення парламентської коаліції не має наміру поступатися кріслом Прем`єр-міністра України. Такий висновок можна зробити із заяв представника Партії регіонів Михайла Чечетова, які він зробив в ефірі радіо "Ера", пише ЛігаБізнесІнформ

Він підкреслив, що для його політичної сили розділ портфелів є другорядним, але посада голови уряду залишається принциповою. "Що стосується Прем`єр-міністра. Це питання не логічне. Ну, вдумайтеся, на сьогоднішній день є людина, яка має найвищий рейтинг серед політиків України, - кому, як не йому бути керівником уряду. Він найбільш рейтинговий політик, а ви намагаєтеся усунути його від управління країною", - сказав М.Чечетов.

Відповідаючи на запитання, чи схвалять "регіонали" технічного кандидата на посаду Прем`єра, М.Чечетов вказав, що дану посаду має посісти "яскрава особа". За його словами, настав період, коли необхідно ухвалювати не популярні рішення, не "можна в період розвитку залишати країну з непрофесіоналами". "Необхідно, щоб Прем`єр міг виїжджати за кордон, міг виїжджати до Росії", - підкреслив представник Партії регіонів.