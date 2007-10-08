Ющенко таки запросив Симоненка

Представників Комуністичної партії України таки запросили на переговори за участю Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, прямуючи до Секретаріату Президента.

За його словами, півгодини тому йому подзвонили з Секретаріату Президента і запросили на зустріч.

Відповідаючи на запитання журналістів, на які посади готова погодитись його партія, П.СИМОНЕНКО сказав, що під час такої зустрічі про посади взагалі не можна говорити. Він підкреслив, що Президент в черговий раз порушує Конституцію і втручається у ті процеси, які не належать до його компетенції.

За словами П.СИМОНЕНКА, політичні сили, які перемогли на виборах, тільки самі можуть визначати, яку коаліцію формувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку прес-служба Президента поінформувала про сьогоднішню зустріч В.ЮЩЕНКА з лідерами політичних сил – переможцями виборів: Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Володимира Литвина.

Тема переговорів – стан реалізації домовленостей про формування парламентської коаліції і встановлення формату відносин між владою та опозицією.

Пізніше П.СИМОНЕНКО заявив, що той факт, що його не запросили на цю зустріч, “зайвий раз свідчить про те, що Президента не цікавить думка українських виборців”.