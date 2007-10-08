Ющенко дав переможцям виборів п`ять днів (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив переможцям виборів впродовж п’яти днів напрацювати пропозиції щодо майбутнього формату коаліції і кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних сил, що перемогли на дострокових виборах до Верховної Ради.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогоднішня розмова має відбуватися в площині того, що потрібно зробити усім, аби відновилася нормальна робота ВР та уряду.

«Я б дуже хотів, щоб політичні сили, які пройшли до ВР, і їхні лідери зокрема, зробили висновки з короткого політичного періоду, в якому знаходився парламент п’ятого скликання», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що причиною дострокових виборів до парламенту став той факт, що деякі політичні сили захотіли зробити ревізію результатів виборів 2006 року.

В той же час, за його словами, під час нинішніх дострокових виборів «мала місце лексика, яка не сприяла конструктивізму в українській політиці».

«Я звертаюся до всіх, шановні присутні, залишити це у вчорашньому дні», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що хоче бачити український парламент ефективною інституцією, яка разом з Президентом і урядом забезпечить ефективний розвиток демократії, економіки і політики.

«Переконаний, що сьогодні ми маємо унікальний шанс звернути увагу на ті речі, на які роками не звертали уваги», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що формування демократичної коаліції завжди відбувалося дуже тяжко, оскільки не всі хотіли її бачити.

«Ніхто або мало хто хотів бачити парламент стабільним», - сказав глава держави.

Він зазначив, що політичні сили, які перемогли на виборах, впродовж найближчих днів повинні визначитися, хто перебуватиме в коаліції, а хто - в опозиції.