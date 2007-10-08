Ющенко хоче, щоб йому віддали весь силовий блок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за скасування чинного закону про Кабінет Міністрів та наполягає на підпорядкуванні йому всього силового блоку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками політичних сил, що перемогли на дострокових виборах до Верховної Ради.

Говорячи про чинний закон про Кабмін, Президент сказав: «Наполягаю на скасуванні цього закону». За словами В.ЮЩЕНКА, він призвів до клопотів у стінах парламенту. В.ЮЩЕНКО переконаний, що цей закон був прийнятий з порушеннями Конституції. Президент закликає політичні сили, які потрапили до парламенту, дати чесну відповідь на організацію роботи уряду.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виступає за підпорядкування усього силового блоку уряду Президенту України. За його словами, це необхідно, щоб «у нас не було ексцесів з внутрішніми військами”, а також щоб більше не траплялося випадків, подібних до того, коли була спроба захопити приміщення Генеральної прокуратури.