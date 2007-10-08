Єхануров не розуміє, чому лідери НУ-НС ”почали плазувати” перед Тимошенко

Кандидат в народні депутати України від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що коаліція БЮТ і НУ-НС має бути, але треба узгодити деякі позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Є рішення з’їздів, блоків, партійних органів про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком НУ-НС, але є питання, по яких ми не узгодили позиції», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, у переговорному процесі про створення помаранчевої коаліції слід з’ясувати питання, як, зокрема, БЮТ ставиться до ринку землі. Він наголосив, що партія НУ-НС виступає за те, щоб з 1 січня, згідно з законом, “ввести в Україні ринок землі”.

Друге питання, яке необхідно узгодити з БЮТ, є закон про акціонерні товариства, сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Третя неузгоджена позиція – тендерні процедури, «проти яких виступає вся Україна».

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що необхідно отримати чітку відповідь на ці запитання в ході переговорного процесу з БЮТ.

Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що йому не зовсім зрозуміло, чому лідери блоку НУ-НС “почали плазувати перед Юлією Володимирівною” без обговорення та узгодження позицій між двома блоками.

«Йде переговорний процес про створення коаліції. Нашій політичній силі треба добитися того, чого ми хочемо», - підкреслив він.

За його словами, зазначена поведінка блоку ставить НУ-НС у гірше становище при формуванні коаліції.

Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність створення широкої коаліції у ВР, він наголосив, що спочатку треба погодити всі дії в рамках БЮТ та НУ-НС, а потім говорити про інше.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, жоден орган блоку НУ-НС не збирався і не оприлюднював офіційної позиції щодо процесу формування коаліції у ВР.

Заяви окремих депутатів з приводу начебто окремої думки у блоці Ю.ЄХАНУРОВ назвав просто «заявами окремих народних депутатів», «які ще навіть не склали присягу у Верховній Раді».

Ю.ЄХАНУРОВ підтвердив, що він написав листа членам Президії “Нашої України”, опублікованого на сайті «Української правди» 2 жовтня. Водночас він зазначив, що цей лист був призначений лише для внутрішнього партійного користування.

Як повідомлялося, у цьому листі Ю.ЄХАНУРОВ назвав “серйозною помилкою” публічні коментарі лідерів НУ-НС щодо підсумків голосування. “Співаючи дифірамби БЮТ щодо результатів виборів, ці люди остаточно нищать електоральну базу Президента та нашої Партії. Такою позицією нашої політичної сили ми змушуємо наших виборців сумніватися у правильності свого вибору та вважати, що вони віддали свої голоси купі невдах, а не переможцю – БЮТ”, - йдеться в листі.

На переконання Ю.ЄХАНУРОВА, “Наша Україна”, як політична сила правоцентристського напрямку, повинна вбачати в 14 відсотках виборців, що проголосували за неї, непогану базу для проведення економічних реформ”.

“Переконаний, що потрібно припинити звеличувати досягнення БЮТ та його лідера, посипаючи власну голову попелом”, йдеться, зокрема, у листі Ю.ЄХАНУРОВА членам Президії “Нашої України”.