Януковича не лякає робота в опозиції

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що початок переговорів про створення парламентської коаліції можна почати тільки після оголошення офіційних результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами партій, які пройшли до парламенту.

«Без оголошення офіційних результатів виборів початок переговорів про формування коаліції неможливий. Потрібно дочекатися офіційного оголошення результатів, це перше. Друге - п`ять днів відводиться на судові скарги і після цього можна розпочинати процес створення коаліції, потім фракцій в парламенті, і на цій основі - підписання коаліційної угоди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр ще раз наголосив, що Партія регіонів як переможець виборів повинна брати участь у переговорному процесі щодо створення коаліції. «Якщо ми будемо в коаліції, то прем`єрське крісло буде за Партією регіонів, а якщо ми будемо в опозиції… Тобто, є два питання. Ми готові взяти на себе відповідальність і маємо на це право як переможці виборчих перегонів, і якщо так станеться, то крісло прем`єра буде у Партії регіонів», - додав він.

Тим часом, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Партію регіонів не лякає можлива робота в опозиції. «Якщо так станеться, то ми будемо в опозиції», - додав він.